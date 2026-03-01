Stephen King'den Trump'a sert tepki: O şerefsizi görevden alın
Dünyaca ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'a sert tepki gösterek "O şerefsizi görevden alın" dedi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları emperyalist saldırılara tepkiler sürüyor. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin ardından dünyaca ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.
King'in açıklamasının tamamı şöyle:
ABD Anayasası'nın I. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir.
O şerefsizi görevden alın.
Under Article I, Section 8 of the U.S. Constitution, only Congress has the power to declare war, as well as to raise and support armies, provide and maintain a navy, and fund and regulate the military.— Stephen King (@StephenKing) February 28, 2026
Impeach the SOB.