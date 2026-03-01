Giriş / Abone Ol
Dünyaca ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'a sert tepki gösterek "O şerefsizi görevden alın" dedi.

Dünya
  • 01.03.2026 00:09
Kaynak: Haber Merkezi
Stephen King'den Trump'a sert tepki: O şerefsizi görevden alın
Fotoğraf: AA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları emperyalist saldırılara tepkiler sürüyor. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin ardından dünyaca ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

King'in açıklamasının tamamı şöyle:

ABD Anayasası'nın I. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir.

O şerefsizi görevden alın.

