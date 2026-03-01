Stephen King'den Trump'a sert tepki: O şerefsizi görevden alın

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları emperyalist saldırılara tepkiler sürüyor. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin ardından dünyaca ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

King'in açıklamasının tamamı şöyle:

ABD Anayasası'nın I. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir.

O şerefsizi görevden alın.