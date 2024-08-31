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Sterling, Arsenal'e transfer oldu

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, bir başka Londra takımı Arsenal'e transfer oldu.

Spor
  • 31.08.2024 14:12
  • Giriş: 31.08.2024 14:12
  • Güncelleme: 31.08.2024 14:22
Kaynak: Haber Merkezi
Sterling, Arsenal'e transfer oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Arsenal, Chelsea'den Raheem Sterling'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arsenal, Sterling transferinin tamamlandığını duyururken 29 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu resmî sözleşmeye bugün imza attı.

Geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıkan Sterling, 10 gol ve 8 asist kaydetmişti.

Arsenal transferi hakkında konuşan Sterling "Benim için inanılmaz bir his" derken teknik direktör Mikel Arteta ise Sterling'in takıma büyük güç katacağını ifade etti.

Kariyeri boyunca İngiltere'nin en büyük takımlarında forma giyen Sterling, Manchester City'de 8 sezon geçirmişti. Yıldız oyuncu özellikle 2017-2020 yılları arasındaki performansıyla övgü toplamıştı.

17 yaşında Liverpool'a giden Sterling, daha sonra Manchester City ve Chelsea'de forma giydi. Sterling, 2022'de Chelsea'ye 70 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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