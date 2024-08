Sterling, Arsenal'e transfer oldu

Arsenal, Chelsea'den Raheem Sterling'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arsenal, Sterling transferinin tamamlandığını duyururken 29 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu resmî sözleşmeye bugün imza attı.

🔴⚪️ Sterling: “Joining Arsenal is really an unbelievable feeling. I’m buzzing”.



“This is a perfect fit for me! You see the journey the boys are on, and the hunger, and I keep saying again, the togetherness is something I’m looking to be part of”. pic.twitter.com/0uw2jDwEgX