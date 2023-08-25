Steven Nzonzi, Konyaspor’da

Konyaspor, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen 34 yaşındaki Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri 25.08.2023 17:15 Giriş: 25.08.2023 17:15

Güncelleme: 25.08.2023 17:16 Kaynak: İHA

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