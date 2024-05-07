Steven Seagal, Putin'in yemin törenine katıldı: "Dünyanın en büyük lideri"

Oyuncu Steven Seagal, beşinci kez Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki yemin törenine katıldı. Seagal, Putin'i 'dünyanın en büyük lideri' olarak tanımladı.

Dünya 07.05.2024 15:12 Giriş: 07.05.2024 15:12

Güncelleme: 07.05.2024 15:19 Kaynak: Haber Merkezi

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