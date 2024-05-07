Steven Seagal, Putin'in yemin törenine katıldı: "Dünyanın en büyük lideri"
Oyuncu Steven Seagal, beşinci kez Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki yemin törenine katıldı. Seagal, Putin'i 'dünyanın en büyük lideri' olarak tanımladı.
Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı.
Rusya Devlet Başkanlığı yemin törenine, Federasyon Meclisi, Duma ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 600 davetli katıldı.
Rus televizyon kanallarının canlı yayınla verdiği törende Putin, Rusya Anayasası kitapçığı üzerine elini koyarak yemin etti.
Putin'in yemin törenine 3 Kasım 2016 tarihinde Rus vatandaşlığı verilen oyuncu Steven Seagal da katıldı.
72 yaşındaki Seagal, Putin'i 'dünyanın en büyük lideri' olarak tanımladı.
Steven Seagal, 2018'de Rusya'nın ABD'ye özel elçisi olarak atanmıştı.
Rusya'da martta yapılan devlet başkanı seçiminde yüzde 77,49 katılımla oyların yüzde 87,28'ini alan Putin, 6 yıl daha görevde kalacak.