'Stockholm Sendromu'nun ilham kaynağı Clark Olofsson hayatını kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm’de 1973 yılında işlenen bir kaçırma ve banka soygunu suçlarına karışan ve "Stockholm Sendromu" teorisinin geliştirilmesine "ilham olan" Clark Olofsson 78 yaşında öldü.



BBC’nin haberine göre, Clark Olofsson’un ailesi, uzun süredir hasta olan adamın hastanede öldüğünü açıkladı.

Altı gün boyunca süren soygun sırasında Olofsson'un rehinleri, kendisine ve suç ortağına sempati duymaya başlamış, dışarıdaki kolluk güçlerine karşı daha düşmanca bir tavır takınırken soyguncuların eylemlerini savunmuştu.

Bu olay sonrasında kaçırılan kişilerin, kendilerini rehin tutan kişilere karşı olumlu duygular geliştirdiği ve buradan hareketle “Stockholm Sendromu” adı verilen psikoloji teorisine “ilham” olmuştu.