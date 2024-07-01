Stokçu iktidar

Tasarruf Genelgesi, kamu kurumlarını stokçuluğa itti. 2024’ün ilk dört ayında 2,9 milyar TL’lik kırtasiye ve büro malzemesi alan kamu kurumları, genelgenin hazırlandığı mayıs ayında ise 2 milyar TL’lik alım yaptı.

Türkiye’de AKP eliyle yaratılan ve her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krizin faturası hep yurttaşa kesildi.

Yurttaşa tasarruf öğütleyen iktidar ise “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı ile tepki çeken harcamalara imza attı. Kamu harcamalarında kısıtlama öngören Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri de kağıt üzerinde bırakıldı.

AKP’li belediyeler ve bakanlıklar başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu genelgelere adeta kafa tuttu. 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve bir dizi tedbirin yanı sıra kamu kurumlarının kırtasiye ve demirbaş alımlarında kısıtlama öngören genelge ise dikkati çeken harcamaları beraberinde getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ocak-nisan döneminde 2 milyar 938 milyon 998 bin TL’lik kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi harcamasına imza atıldı. Kırtasiye ve büro malzemeleri için ocak-nisan döneminde en yüksek harcamanın yapıldığı ayın, 1 milyar 137 milyon 564 bin TL’lik harcama ile şubat ayı olduğu bildirildi.

Ocak-nisan dönemindeki kırtasiye ve büro malzemeleri harcamalarının aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 68 milyon 397 bin TL

• Şubat: 1 milyar 137 milyon TL

• Mart: 863 milyon 102 bin TL

• Nisan: 869 milyon 935 bin TL

• Mayıs: 1 milyar 938 milyon TL

REKOR GETİREN TASARRUF

Harcama rekoru ise Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin hazırlandığı ve 17’nci gününde yürürlüğe girdiği mayıs ayında kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ve “Kamu kurumları genelge nedeniyle malzeme stokladı” eleştirilerine neden olan harcamaya göre, yalnızca mayıs ayında 1 milyar 938 milyon 651 bin TL’lik kırtasiye ve büro malzemesi satın alındı.