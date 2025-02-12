Stonewalling ne demek? İlişkilerde ve evliliklerde stonewalling sonuçları nelerdir?

Stonewalling, kelime anlamıyla "duvar örmek" ya da "engellemek" demektir. İletişim bağlamında ise bir kişinin karşısındakine tamamen kapanması, tartışmalardan kaçınması ve duygusal mesafe koyması anlamına gelir. Bu terim genellikle ilişkilerde, iş hayatında veya sosyal iletişimde görülür.

STONEWALLİNG NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Bu durum çoğu zaman kişinin bilinçli veya bilinçsiz olarak kendini iletişimden soyutlamasıyla meydana gelir. Bir kişi partneriyle, ailesiyle veya iş arkadaşlarıyla iletişimi keserek, sorulara cevap vermeyerek ya da tamamen sessiz kalarak stonewalling yapabilir.

STONEWALLİNG PSİKOLOJİDE NE ANLAMA GELİR?

Psikolojide stonewalling, genellikle kaçınmacı bir savunma mekanizması olarak kabul edilir. Özellikle kişilerarası çatışmalarda, kişi kendini koruma içgüdüsüyle iletişimi kesebilir.

STONEWALLİNG'İN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Karşı tarafın kendini reddedilmiş ve yalnız hissetmesine neden olur.Duygusal bağları zedeler ve ilişkide güvensizlik yaratır.Uzun vadede depresyon ve kaygı bozukluğu riskini artırabilir.

STONEWALLİNG VE DUYGUSAL MANİPÜLASYON ARASINDAKİ FARK

Stonewalling her zaman manipülatif bir davranış olmak zorunda değildir. Bazen kişi aşırı duygusal stres nedeniyle bu yönteme başvurabilir. Ancak sürekli stonewalling yapmak, manipülatif bir davranış olarak değerlendirilebilir.

İKİLİ İLİŞKİLERDE STONEWALLİNG: ÇİFTLERİ NASIL ETKİLER?

Eğer bir ilişkide stonewalling sık sık yaşanıyorsa, bu ciddi bir sorun olabilir. Partnerlerden biri sürekli konuşmaktan kaçınıyor ve karşısındakini görmezden geliyorsa, bu ilişkinin sağlığını tehlikeye atabilir.

EVLİLİKLERDE STONEWALLİNG'İN SONUÇLARI

Çiftler arasında duygusal bağ kopabilir.

Çatışmalar çözümsüz kalır.İlişkide güven eksikliği oluşur.

STONEWALLİNG'E MARUZ KALAN KİŞİLER NE HİSSEDER?

Değersizlik hissi

Öfke ve hayal kırıklığı

Anksiyete ve stres

BİRİNİN STONEWALLİNG YAPTIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Stonewalling’in belirtileri şunlardır:

Tartışma sırasında göz teması kurmaktan kaçınmak

Sessiz kalmak ve iletişimi reddetmek

Soruya cevap vermemek veya konuyu değiştirmek

STONEWALLİNG UYGULAYAN KİŞİYE NASIL DAVRANILMALI?

Stonewalling ile başa çıkmanın bazı yolları şunlardır:

Duygularınızı açıkça ifade edin.Sabırlı olun ve karşı tarafın konuşmaya hazır olmasını bekleyin.Profesyonel destek alın.

STONEWALLİNG BİR İLİŞKİYİ BİTİRİR Mİ?

Eğer uzun süre devam ederse ve çözülmezse, stonewalling ilişkiyi ciddi şekilde zedeleyebilir ve ayrılığa neden olabilir.

STONEWALLİNG BİR NARSİST DAVRANIŞI MIDIR?

Her zaman değil, ancak narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler manipülasyon amacıyla stonewalling yapabilir.

STONEWALLİNG YAPAN KİŞİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Evet, kişi farkındalık kazanır ve iletişim becerilerini geliştirirse değişebilir.

BİR İLİŞKİDE STONEWALLİNG OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIM?

Eğer sürekli olarak konuşmalar bir duvara çarpıyorsa ve partneriniz sizi görmezden geliyorsa, bu stonewalling olabilir.

STONEWALLİNG’İN UZUN VADELİ ETKİLERİ NELERDİR?

Duygusal mesafe, güven eksikliği ve psikolojik stres gibi sorunlara yol açabilir.

Stonewalling, sağlıklı iletişimin önündeki büyük bir engeldir. İlişkilerde ve sosyal hayatta bu davranışı fark edip, çözüm yolları üretmek çok önemlidir. Eğer siz de stonewalling ile karşı karşıyaysanız, durumu analiz edip doğru adımları atarak ilişkilerinizi kurtarabilirsiniz.