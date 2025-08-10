STRAH’tan ikinci tekli: "Takke Sakal Peştamal"

Politik punk sahnesinin yeni temsilcilerinden Strah, ikinci teklisi “Takke Sakal Peştamal” ile geri dönüyor. Parça,15 Ağustos 2025’te Lin Records etiketiyle yayımlanacak.

Grup, vokal ve davulda Ediz Hafızoğlu, gitarda Ozan Doğan Ariz ve basgitarda Murat Çopur’dan oluşuyor.

Kayıt aşamasında grubun canlı performans enerjisini yansıtmak için stüdyo prodüksiyonu minimum müdahale ile tutuldu. Bu sayede parça, dinleyiciye sahnenin tam ortasındaymış hissi veriyor.

• Vokal & Davul: Ediz Hafızoğlu

• Gitar: Ozan Doğan Ariz

• Basgitar: Murat Çopur

• Kapak Tasarımı: Gülce Yılmaz