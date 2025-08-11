Strah’tan ‘Takke Sakal Peştamal’

Kültür Sanat Servisi

Politik punk sahnesinin yeni temsilcilerinden Strah, ikinci teklisi ‘Takke Sakal Peştamal’ ile geri dönüyor. 15 Ağustos’ta yayımlanacak parça, punk metal ve politik punk çizgisinde hızlı, enerjik bir isyan çağrısı sunuyor.

Vokal ve davulda Ediz Hafızoğlu, gitarda Ozan Doğan Ariz ve bas gitarda Murat Çopur’dan oluşan Strah, yüksek tempolu müziğiyle baskıcı, ikiyüzlü ve yozlaşmış sistemlere karşı tavizsiz bir duruş sergiliyor. Strah, ‘Takke Sakal Peştamal’ ile bir mesaj veriyor: Sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz.