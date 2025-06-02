Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Stranger Things'in 5. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix , Stranger Things’in 5. ve final sezonunun yayın tarihini duyurdu. Üç bölümle yayınlanacak dizinin ilk kısmı 26 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Kültür Sanat
  • 02.06.2025 11:37
  • Giriş: 02.06.2025 11:37
  • Güncelleme: 02.06.2025 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
Stranger Things'in 5. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix dizisi Stranger Things'in 5. ve final sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Final sezonu üç bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. İlk kısım 26 Kasım'da, ikinci 26 Aralık'ta, final bölümleriyse 1 Ocak 2026'da ekrana gelecek.

Stranger Things'in 5. sezonu için tüm kadro geri dönüyor. Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Joe Keery, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke ve Brett Gelman yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Terminatör'ün yıldızı Linda Hamilton da kadroya katılıyor.

Dizinin 4. sezonu Mayıs ve Temmuz 2022’de iki parça halinde yayımlanmıştı.

BirGün'e Abone Ol