Stranger Things'in 5. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix dizisi Stranger Things'in 5. ve final sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Final sezonu üç bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. İlk kısım 26 Kasım'da, ikinci 26 Aralık'ta, final bölümleriyse 1 Ocak 2026'da ekrana gelecek.

The fight isn’t over yet. Get ready for the epic series finale of Stranger Things.



Volume 1: November 26, 5pm PT*

Volume 2: Christmas, 5pm PT*

The Finale: New Year's Eve, 5pm PT*



*releasing worldwide all at once, date may vary based on your local timezone #TUDUM pic.twitter.com/nBcx9Ast9x