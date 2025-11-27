Stranger Things'in final sezonu yayınlandı, Netflix kısa süreli çöktü

Netflix'in ABD yapımı dizisi "Stranger Things 5"in final sezonunun üç bölümlük ilk kısmı gece saat 04:00 itibariyle platformda yayınlandı.

Netflix dizinin yayımlanmasını sosyal medya hesabından "Hazırsak, başlıyoruz. Stranger Things 5, 1. kısım şimdi sadece Netflix'te" sözleri ve paylaştığı fragman ile duyurdu.

Duyurunun ardından Netflix platformlarında geçici ve kısa süreli bir çökme yaşandığı kullanıcılar tarafından gönderiye yapılan yorumlarda bildirildi.

Hazırsak, başlıyoruz.🚨 Stranger Things 5, 1. kısım şimdi sadece Netflix'te. pic.twitter.com/K8loYIgOgu — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 27, 2025

ShiftDelete'den Hakan Hasırcıoğlu'nun haberine göre kısa süre içinde binlerce kullanıcının platforma giriş yapması sonucu meydana gelen aksaklık sürecinde yayından sadece 10 dakika önce başlayan şikayetlerin sayısı hızla artarak 14.000 seviyesine yaklaştı.

Netflix ise konuyla ilgili Engadget’a resmi bir açıklama yaptı ve bazı üyelerin özellikle televizyon üzerinden izleme yaparken kısa süreli bir sorun yaşadığını doğruladı ancak servisin 5 dakika içinde tüm hesaplar için tekrar normale döndüğünü belirtti.

TARİH VERİLDİ

"Stranger Things 5"in üç bölümlük ilk kısmı şimdi yayında.

Dizinin üç bölümlük ikinci kısmı 25 Aralık'ta, finali ise 31 Aralık'ta yayınlanacak.