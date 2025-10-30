Stranger Things'in final tarihi belli oldu

Netflix çok izlenen ve yaklaşık üç senedir yayınlanmayan dizisi Stranger Things'in final sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu.

Finalin iki kısım şeklinde yayınlanacağı Netflix'in sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Duyuru da son sezonun fragmanı da yer aldı.

Netflix yaptığı açıklamada Stranger Things final sezonunun birinci kısmının 27 Kasım’da ikinci kısmının ise 26 Aralık’ta yayınlanacağını bildirdi. ‘Stranger Things’in final bölümü ise 1 Ocak’ta yayınlanacak.