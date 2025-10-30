Stranger Things'in final tarihi belli oldu
Netflix’in Stranger Things dizisinin final tarihi belli oldu. İki kısım şeklinde yayınlanacak dizi finalinin ilk kısmı 27 Kasım ikinci kısmı ise 26 Aralık'ta.
Netflix çok izlenen ve yaklaşık üç senedir yayınlanmayan dizisi Stranger Things'in final sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu.
Finalin iki kısım şeklinde yayınlanacağı Netflix'in sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Duyuru da son sezonun fragmanı da yer aldı.
Netflix yaptığı açıklamada Stranger Things final sezonunun birinci kısmının 27 Kasım’da ikinci kısmının ise 26 Aralık’ta yayınlanacağını bildirdi. ‘Stranger Things’in final bölümü ise 1 Ocak’ta yayınlanacak.
Sonunda... başlıyoruz.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 30, 2025
Stranger Things final sezonu 1. kısım 27 Kasım’da, 2. kısım 26 Aralık’ta ve final bölümü 1 Ocak’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/3LtbJdk6dp