Netflix’in Stranger Things dizisinin final tarihi belli oldu. İki kısım şeklinde yayınlanacak dizi finalinin ilk kısmı 27 Kasım ikinci kısmı ise 26 Aralık'ta.

Güncel
  • 30.10.2025 23:38
  • Giriş: 30.10.2025 23:38
  • Güncelleme: 31.10.2025 00:14
Kaynak: Haber Merkezi
Stranger Things'in final tarihi belli oldu
FOTOĞRAF: NETFLİX

Netflix çok izlenen ve yaklaşık üç senedir yayınlanmayan dizisi Stranger Things'in final sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu.

Finalin iki kısım şeklinde yayınlanacağı Netflix'in sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Duyuru da son sezonun fragmanı da yer aldı.

Netflix yaptığı açıklamada Stranger Things final sezonunun birinci kısmının 27 Kasım’da ikinci kısmının ise 26 Aralık’ta yayınlanacağını bildirdi. Stranger Things’in final bölümü ise 1 Ocak’ta yayınlanacak.

