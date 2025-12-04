Stranger Things yeni bir rekora imza attı

Stranger Things'in 5. sezonu, Netflix'te rekorlarla dolu bir açılış yaptı.

Dizinin final sezonu, yayına girdiği ilk 5 günde toplam 59,6 milyon izlenmeye ulaştı. Bu rakam, İngilizce bir Netflix dizisinin şimdiye kadarki en iyi açılış haftası performansına karşılık geliyor.

Genel sıralamada ise yalnızca Squid Game'in ikinci ve üçüncü sezonlarının ardından gelerek üçüncü sıraya oturdu.

4. SEZONA FARK ATTI

Bu başarı, Stranger Things'in 4. sezon açılışını da geride bıraktı. Netflix, 2022'de izlenmeleri saat üzerinden ölçerken, 4. sezonun ilk haftasında 287 milyon saatlik izlenme kaydedilmişti.

Bu da yaklaşık 22 milyon izlenmeye karşılık geliyordu. Böylece 5. sezon, önceki açılışa göre yaklaşık yüzde 171'lik bir artış göstermiş oldu.

5 SEZON DA LİSTEDE

Henüz birkaç gün önce yayımlanmış olmasına rağmen 5. sezon şimdiden ikinci rekorunu da kırdı. Geçen hafta yeni bölümlerin heyecanı artarken dizinin önceki 4 sezonu birden izlenme listesine girmişti. Bu, platform tarihinde ilk kez bir dizinin 4 farklı sezonunun aynı anda listeye girmesi anlamına geliyordu.

Bu nedenle Duffer kardeşlerin yarattığı Stranger Things'in haftalar, hatta aylar boyunca izlenme listesindeki yerini koruması bekleniyor. Ayrıca 5. sezonun, tüm zamanların en popüler İngilizce Netflix dizileri listesine gireceğine de kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Netflix, 1 Ocak'ta yayımlanacak final bölümünün 2 saat 5 dakika süreceğini de açıkladı. Dizinin finali ayrıca, platformdaki küresel prömiyeriyle eş zamanlı olarak ABD ve Kanada'daki 500'den fazla sinemada gösterilecek.

Kaynak: Independent Türkçe