Stranger Things’de “gizli bölüm” söylentileri: Son 'macera' 12 Ocak’ta

Final sezonunun ardından Stranger Things evrenine dair “gizli bölüm” söylentileri sosyal medyada hızla yayılırken, tartışmalara noktayı koyan açıklama Netflix’ten geldi. Platform, dizinin hikâyesini sürdüren yeni bir bölüm değil, final sezonunun perde arkasını anlatan kapsamlı bir belgesel hazırladığını duyurdu.

Son Bir Macera: Stranger Things 5’in Yapımı adlı belgesel, 12 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.

Yaklaşık iki saatlik yapım, dizinin son sezonuna giden yıllar süren prodüksiyon sürecini, oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekibin vedasını odağına alıyor.

Belgeselin fragmanı, dizinin yaratıcıları Ross Duffer ve Matt Duffer’ın son senaryo okumasına dair sözleriyle açılıyor. Kardeşler, finali yazmanın duygusal yüküne dikkat çekerken, fragmanda dizinin ilk günlerinden çekimler, genç oyuncuların yıllar içindeki değişimi ve setin son günündeki veda anları yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Martina Radwan üstleniyor.

Final sezonu daha önce üç parça halinde yayınlanmıştı: Dört bölümlük ilk kısım 27 Kasım’da, üç bölümlük ikinci kısım 26 Aralık’ta, tek bölümlük final ise 1 Ocak’ta izleyiciyle buluşmuştu. Buna rağmen sosyal medyada, “sürpriz bir dokuzuncu bölüm” geleceği iddiaları dolaşıma girdi.

'SON BÖLÜM YAYINLANMADI' TEORİSİ

Bu iddiaların merkezinde yer alan “Conformity Gate” fan teorisi, finaldeki mutlu epiloğun aslında bir yanılsama olduğu ve kötücül karakter Vecna’nın hâlâ kontrolü elinde tuttuğu varsayımına dayanıyor.

Teoriye göre mezuniyet sahnesindeki görsel detaylar, arka plandaki objeler ve bazı karakterlerin epilogda yer almaması, “gerçek sonun” gizlendiğine işaret ediyor. Hatta bu nedenle 7 Ocak’ta (bugün) yeni bir bölüm yayınlanacağı öne sürüldü.

Ancak Netflix cephesinden ve Duffer Kardeşler’den bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi. Aksine, belgeselin duyurulması finalin kesin olduğunu güçlendiren bir adım olarak yorumlandı. Yapımcılar daha önce de sezon finalinin dizinin son noktası olduğunu, bundan sonraki Stranger Things içeriklerinin ana hikâyeden bağımsız yan projeler olacağını belirtmişti.