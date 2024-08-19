Stratejik ataklar

Batı silahlarıyla donatılan Kiev’in 6 Ağustos’ta sürpriz saldırı başlattığı Kursk cephesinde çatışmalar sürüyor. Olası bir müzakerede Kiev’in elini güçlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilen operasyona ilgili bilgi veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna birliklerinin ele geçirdikleri bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini söyledi.

Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerin genişletildiğini belirten Zelenski, ayrıca daha fazla Rus askerinin savaş esiri olarak alındığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Rostov bölgesindeki petrol ürünleri tesisinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada tesiste Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı aktarıldı.

BATI SİLAHI KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde stratejik öneme sahip bir köprüyü daha bombaladıklarını açıkladı. Açıklamada savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda “düşmanın lojistik yeteneklerinin hedef alındığı” aktarıldı. Rus yetkililer cuma akşamı Gloşkovo kasabası yakınındaki stratejik öneme sahip bir köprünün vurularak yıkıldığını doğrulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise cuma günkü saldırıya ilişkin açıklamasında “tahliye edilen sivillere yardım eden gönüllülerin öldürüldüğünü” söyledi. Zaharova, “İlk kez Kursk bölgesi, muhtemelen Amerikan HIMARS olan Batı yapımı roketatarlarla vuruldu” dedi. Kremlin, Kursk operasyonunun Batı ile birlikte planlandığını savunurken Washington yönetimi daha önce Ukrayna’ya kendi sağladığı silahları Rusya içlerinde 100 km menzile kadar kullanma izni vermişti.

NÜKLEER ALARM

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise Zaporijya Nükleer Santrali’nde güvenlik durumunun Ukrayna’nın tesis yakınlarındaki saldırılarının ardından kötüleştiği uyarısı yaptı. Açıklamada patlamanın hayati önem taşıyan tesislerin yakınında meydana geldiği ve uzmanların derhal bölgeye yönlendirildiği aktarıldı. IAEA Başkanı Rafel Grossi, bölgedeki IAEA ekibinin geçen hafta tesis çevresinde yoğun askeri faaliyet rapor ettiğini kaydederek taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

Öte yandan Rus birliklerinin Ukrayna’daki ilerleyişi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sviridonovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini aktardı. Öte yandan Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun bölgedeki diğer askeri merkezlerle bağlantı noktası olarak kullanılan Pokrovsk kasabasına yaklaştığı ve bölgedeki sivillerin tahliyesinin istendiği belirtildi.

Ukrayna’nın sınır boyunca 120 binden fazla asker konuşlandırdığını açıklayan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, buna karşılık olarak ordunun üçte birlik kısmının sınıra konuşlandırıldığını duyurdu. Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının “daha önce hiç olmadığı kadar” mayınlı olduğunu belirterek Ukrayna birliklerinin sınırı geçmeye çalışması halinde büyük kayıplara uğrayacağı konusunda uyardı.

MİNSK’TE TEYAKKUZ

NATO’nun Kiev’e hâlihazırda maddi yardım yaptığını hatırlatan Lukaşenko, “NATO, Ukrayna’ya asker gönderirse bu 3. Dünya Savaşı’na neden olur” dedi. Belarus, geçen hafta Kiev'i hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal etmekle suçladıktan sonra Ukrayna ile olan güney sınırını güçlendirmek için asker göndereceğini açıklamıştı.

Ukrayna Sınır Muhafızları sözcüsü Andri Demçenko ise iddiaları yalanlayarak sınırda bir “Belarus askeri hareketliliği de görmediklerini” aktardı.

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MOSKOVA’DAN MÜZAKERE İDDİALARINA YALANLAMA

Rusya, Ukrayna ile sivil enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması amacıyla dolaylı görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanladı. Reuters’ın haberine göre Kiev’in Kursk’a başlattığı saldırılarla görüşmelerin rafa kaldırıldığı iddialarını da yalanlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. ABD’li Washington Post (WP) gazetesi, cumartesi günü yayımlanan haberinde tarafların enerji ve enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmak amacıyla yapılacak bir anlaşma için bu ay Katar’a heyetler göndereceğini belirtmişti. WP, anlaşmanın “kısmi bir ateşkes” anlamına geleceğini iddia etmişti.

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ABD, DÜNYA SAVAŞINA SÜRÜKLÜYOR

Kuzey Kore, Ukrayna’nın Rusya’da başlattığı sınır ötesi operasyonu kınayarak bunu ABD ve Batı tarafından desteklenen “affedilemez bir terör eylemi” olarak nitelendirdi. Egemenliğini koruma çabasında her zaman Moskova’nın yanında olacağını belirten Pyongyang yönetimi, ABD’nin Ukrayna’ya “astronomik” miktarda ölümcül silah sağladığını aktardı. Açıklamada ABD’nin Rusya karşıtı politikasının bir ürünü olan Kursk saldırısının durumu “Üçüncü Dünya Savaşı’nın kıyısına getirdiği” belirtildi.