Stuttgart’ta Demokrasi ve Adalet Buluşması: Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla bir araya geliyor

Almanya’nın Württemberg eyaletinde yaşayan Türkiyeliler, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirmek üzere sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

CHP Württemberg Birliği tarafından yapılan açıklamada; adaleti savunan, eşitlik ve özgürlük isteyen tüm vatandaşlar kitlesel bir buluşmaya davet edildi.

"SUSMA ZAMANI DEĞİL"

Etkinlik duyurusunda toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken CHP Württemberg Birliği Başkanı Şirin Üstün, demokrasinin güçlenmesi, adaletin inşa edilmesi birlikte verilecek bir mücadeleyle mümkün olacağının altını çizdi.

Üstün, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Artık susma, seyirci kalma zamanı değil! Gelin sesimizi yükseltelim, dayanışmamızı gösterelim ve geleceğimizi birlikte savunalım. Adalet, eşitlik ve özgürlük bizim hakkımız!"

Buluşma, Stuttgart’ın sembolik noktalarından biri olan eyalet parlamentosu binasının hemen yanındaki parkta yapılacak.

Etkinlik Detayları: