Stuttgart’ta Demokrasi ve Barış Buluşması: "Ortak Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz"

Sahismail Şahin/Stutgart

CHP Württemberg Birliği, bölgedeki Türk toplumunu ve Türkiye siyasetinin önemli isimlerini bir araya getiren kapsamlı bir panel düzenledi. Dünyada ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarının ele alındığı etkinlikte, demokrasi ve ortak gelecek vurgusu yapıldı.

"FARKLILIKLARIMIZLA BİR İLKE İMZA ATTIK"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP Württemberg Birliği Başkanı Şirin Üstün, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, bölgede ilk kez bu denli geniş kapsamlı ve farklılıkları kucaklayan bir etkinliğe imza attıklarını belirtti. Türkiye’den gelerek davete icabet eden milletvekillerine teşekkür eden Üstün, "Ülkemizde demokrasi, birlik ve barış içinde ortak bir gelecek kurmak adına bir aradayız. Bu tablo, dayanışmamızın en güzel örneğidir" dedi.

"YARGIYI BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuşmasında Orta Doğu coğrafyasında medeniyetlerin tarihsel önemine dikkat çekerek, Meclis çatısı altında yürütülen demokrasi ve barış çalışmalarının değerini vurguladı. Mevcut siyasi iklime yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik kayyım atamaları ve tutuklamaların demokrasi adına "utanç verici" olduğunu belirten Günaydın, bu süreci "karanlık bir dönem" olarak nitelendirdi.

"Yargının bağımsızlığını ve anayasa hukukunu yeniden inşa edeceğiz. Devleti kurumlarından temizleyerek, iktidara biat eden yargı düzenine son vereceğiz," diyen Günaydın, adaletin yeniden güvenilir hale getirileceği sözünü verdi.

Halkın hesap soracağı yerin sandık olduğunu hatırlatan Günaydın, CHP’nin oylarını artırmak için sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise küresel ve bölgesel gelişmelere değindiği konuşmasında, toplumsal barışın temel taşının demokratik haklar olduğunu savundu. Doğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Türkiye’deki çok dilli yapıya dikkat çeken Doğan, farklı dillerdeki tabelalar serbestken Kürtçe üzerindeki engellemelerin bir çelişki olduğunu belirterek anadil hakkının demokratikleşmenin anahtarı olduğunu söyledi.

2024’ten bu yana çatışmaların durduğunu ve silahların bırakıldığını hatırlatan Doğan, "Şimdi barış ve demokrasi zamanı. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek, bir arada yaşama iradesini güçlendirmeliyiz," dedi.

CHP Stutgart Würtemberg Birliği Başkanı Şirin Üstün'ün yöneticiliğini yağtığı etkinlik, katılımcıların soru-cevap bölümünün ardından, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.