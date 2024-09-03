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Su almak için büfeye giren çocuğun omuzuna yorgun mermi isabet etti

Bayrampaşa'da, su almak için gittiği büfede omuzuna yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Güncel
  • 03.09.2024 21:27
  • Giriş: 03.09.2024 21:27
  • Güncelleme: 03.09.2024 21:30
Kaynak: AA
Su almak için büfeye giren çocuğun omuzuna yorgun mermi isabet etti
AA

İstanbul Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki büfeye su almak için giden Çağrı Çağlar'ın omuzuna sert bir cisim saplandı.

Acılar içinde koşan çocuğu, ağabeyi Mesut Çağlar aracıyla hastaneye götürdü.

Hastanede Çağrı Çağlar'ın omzuna yorgun mermi saplandığı belirlendi, yapılan tedavinin ardından çocuk taburcu edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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