Su çekildi, çatlaklar oluştu: Yazır Göleti'nin su seviyesi yüzde 4'e düştü

Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü. Gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Çevre
  • 13.08.2025 12:59
  • Giriş: 13.08.2025 12:59
  • Güncelleme: 13.08.2025 13:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da Yazır Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Yazır Göleti'nde yüzde 4'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Fotoğraf: AA

Su çekilmesiyle ortaya çıkan alanlarda otlar ve çamur tabakası dikkati çekiyor.

Daha önce de aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde oksijensiz kalan balıklar ölmüştü.

Aynı bölgede Bıyıkali Göleti'nin de su seviyesi yüzde 5'e kadar düşmüştü.

Sazlık Göleti kuruma noktasına geldi
