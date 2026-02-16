Su dolu çukura düşen çocuk yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Hatay'ın Hassa ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı boş arazideki 1,5 metre derinliğinde su dolu çukura düşen 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah hayatını kaybetti. Önceki gün akşam saatlerinde Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi’nde arkadaşlarıyla boş arazide oynayan kimliği tespit edilemeyen Abdullah, yağmur nedeniyle su biriken 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çocuğun düştüğünü fark edip, kurtarmak isteyen vatandaşlar, suyun içine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Öte yandan kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Defne ve Samandağ ilçelerinde sele yol açtı. Sel sularının sürüklediği balçık ve taşlar bazı yollarda hasara neden oldu.