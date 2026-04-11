Su hizmeti yeniden kamuda!

Muğla Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde uzun yıllardır özel şirket tarafından yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimleriyle yeniden kamuya kazandırıldı. Bu gelişme, Türkiye’de su hizmetlerinin yeniden kamulaştırılması açısından bir ilk olarak kayıtlara geçti.

2006 yılında dönemin Güllük Belediyesi ile özel bir şirket arasında imzalanan 35 yıllık sözleşme kapsamında bölgedeki su ve atıksu hizmetleri özel sektör tarafından yürütülüyordu.

Ancak yıllar içerisinde şirket tarifelerinin MUSKİ’ye kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek olması, su kesintileri ve altyapı sorunları tepkiye neden oldu. Bölge halkı, artan mağduriyet nedeniyle MUSKİ ve CİMER’e yoğun şikâyetlerde bulundu.

Yaşanan sorunlar üzerine Aras’ın talimatıyla bir devir komisyonu kuruldu.

Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda işletmenin değeri belirlenirken borç ve yükümlülükler düşüldükten sonra 187 milyon TL karşılığında MUSKİ’ye devri konusunda anlaşmaya varıldı.

Düzenlenen protokol ile şirket tarafından yürütülen altyapı hizmetleri MUSKİ’ye devroldu. 1 Nisan itibarıyla özel şirketin imtiyaz sözleşmesi sona erecek.

Aras, “Temel ihtiyaçlarda sosyal adaletsizlik kabul edilemez. Su, enerji, eğitim ve sağlık gibi hizmetler herkes için eşit ve erişilebilir olmalıdır. Bu anlayışla hareket ediyor, kamulaştırma adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Artık Güllük’te yaşayan vatandaşlarımız, Muğla’nın diğer ilçelerinde olduğu gibi aynı tarifeden su kullanacak” ifadelerini kullandı.