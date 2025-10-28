Su için direniş

Muğla’nın Fethiye ilçesi Nif (Arpacık) Mahallesi Karanfilli Yaylası’nda planlanan krom madeni projesi yeniden gündemde. Mehmet Emin Yılmaz tarafından yapılmak istenen proje için, bölge halkının açtığı dava kapsamında bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Muğla İdare Mahkemesi’nce yapılan keşif öncesinde köylüler ve yaşam savunucuları “Suyuma, ormanıma dokunma” sloganları attı.

Nif Mahallesi Muhtarı Ferhat Uysal, “Bu dağlar, bu sular bizim geçim kaynağımız. Hayvancılığımız, tarımımız bu kaynaklara bağlı. Madenle birlikte yaşam alanlarımız yok edilecek. Kararlar masa başında değil, bu dağlarda alınsın” dedi.

Bölgede aynı proje ilk olarak 2021 yılında gündeme gelmiş, Çevre, Şehircilik Bakanlığı o dönemde proje için “ÇED gerekli değildir” kararı vermişti. Köylüler kararı mahkemeye taşımış, bilirkişi raporu ÇED sürecinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştu. Karar Danıştay tarafından da onanmıştı. Ancak Ekim 2023’te Yılmaz, aynı bölgede neredeyse aynı içerikte bir başvuruyu yeniden yaptı. Bakanlık bu kez de “ÇED gerekli değildir” dedi. Köylüler kararı bir kez daha yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Fakat Danıştay, “mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği” gerekçesiyle kararı bozdu.

∗∗∗

DÜRTMEN DAĞI İÇİN YÜRÜDÜLER

Samsun’da yaşam savunucuları, Kanadalı Centerra Gold şirketinin Dürtmen Dağı’nda planladığı maden arama çalışmalarını protesto etti. Alaçam SASKİ önünde toplanan çok sayıda kişi Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, "Toprağımız, suyumuz ve havamız geri dönüşü olmayan bir tahribatla karşı karşıya" dedi.