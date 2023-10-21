Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük’te kadın sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1002 No’lu caddede meydana geldi. K.B. idaresindeki 78 BN 557 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları kırıp su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan kadın sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Su kanalına düşen otomobil ise vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.