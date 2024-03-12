Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

BARTIN'da köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karaca, balık ağı ile kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Gerişkatırcı köyünde dün akşam saatlerinde köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karacayı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Ekipler, 2 metre yüksekliğinde duvar bulunan kanaldan çıkamayan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına girerek karacayı yakalamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine karaca, balık ağı atılarak yakalandı.

Kanaldan çıkarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin tedavisi sonrası aynı bölgede ormana bırakıldı.