Su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü M.A.K. ile yanındaki eşi G.K., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. M.A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 42 AEP 888 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobilde sıkışan sürücü M.A.K. ile yanındaki eşi G.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan çift, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

