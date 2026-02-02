Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü aranıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin İpsala ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücü A.B. (50) için arama çalışması başlatıldı.

Kaza, sabaha karşı İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. A.B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Su kanalındaki otomobili fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp sürücü A.B.’nin bulunması için Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’dan gelen AFAD ekipleri su kanalında, polis ve jandarma ekipleri ise çevrede arama çalışması başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI