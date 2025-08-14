Su kaynağını ve ormanı yok edecek!

Havin ŞENER

Bursa İznik’te ormanlık alana kurulmak istenen kalker ocağı çevreyi tehdit ediyor. Yıllık 600 bin ton üretim yapacak şirket, doğayı toza boğacak.

Bursa’nın yangınlardan kalan son ormanlarına ve tükenmek üzere olan suyuna maden şirketi göz dikti. Gürer Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ormanlık alanda ve su kaynaklarının bulunduğu bölgeye kurmak istediği kalker ocağına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

Bursa İznik’in Bayındır Mahallesi’nde kurulmak istenen kalker ocağına ilişkin 9 Mayıs’ta ÇED süreci başlatıldı. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 19,08 hektar büyüklüğündeki ormanlık alanda kurulmak istenen kalker ocağının yıllık kapasitesi 600 bin ton. Ormanlık alanı yok edecek maden ocağı, aynı zamanda kuraklıkla boğuşan Bursa’nın su kaynaklarını da tehdit ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BUSKİ) projeye ilişkin verdiği görüşte, alanın 700 metre kuzeyinde Bayındır Kaynak-1 içme suyu kaynağı bulunduğu belirtildi. BUSKİ ayrıca, olumsuz bir durum yaşandığı takdirde şirketin ruhsatının iptal olacağı ve tüm zararın kendileri tarafından karşılanmasının taahhüt edildiğine dair noterden onaylı taahhütname istedi.

Öte yandan, İznik Gölü Uzun Mesafeli Koruma Alanı sınırları içinde bulunan maden sahasının 380 metre batısında Göksu Çayı yer alırken, bölgeye içme suyu sağlayan kaynaklardan Demirci Deresi, Yüksek Dere, Altıkoz Deresi ve birçok isimsiz dere de bulunuyor.

Maden faaliyeti boyunca bölgede kilogramlarca toz meydana gelecek. Yine ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, üretimden kaynaklı saatte yaklaşık 104 kilogram toz etrafa yayılacak. Ayrıca proje alanı, 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Bölgeyi toza boğacak, ormanları yok edecek, su kaynaklarını tüketecek bu proje için toplamda 9 milyon 240 bin TL harcanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm ekolojik tehditlere ve kurumların uyarılarına rağmen projeye ilişkin ÇED olumlu kararı verdi.