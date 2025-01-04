Su kaynakları alanına ocak

Haber Merkezi

Rize Pazar ilçesi Derebağı Köyü'nde Madenli Mıcır Madencilik isimli şirket tarafından açılmak istenen bazalt ocağı için Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı.

Ocak sahası Derebaşı köyünde bulunan hanelere sadece 250 metre uzaklıkta bulunurken, ocak sahasının içinde kalan tarım arazilerinin yanı sıra çevresinde çay bahçeleri de bulunuyor. Proje sahasında akarsuları besleyen kaynaklar da var. Proje alanındaki en önemli akarsuları her mevsim su taşıyan akarsular oluşturuyor.