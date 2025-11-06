Su kaynakları kuruyor!

Dünya Bankası'nın açıkladığı Küresel Su İzleme Raporu, krizin derinliğini gözler önüne serdi. Rapor, her yıl 324 milyar metreküp tatlı su kaybı yaşandığını ve bu miktarın yılda 280 milyon insanın ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu açıkladı.

Raporda, bu kayıpların kötüleşen kuraklık ve kötü fiyatlandırma politikaları, zayıf koordinasyon, ormansızlaşma, sulak alan tahribatı ile aşırı sulama gibi sürdürülemez arazi ve su uygulamalarından kaynaklandığı ifade edildi. Küresel su kullanımının 2000 yılından bu yana yüzde 25 arttığına işaret edilen açıklamada, bu artışın üçte birinin hâlihazırda kurak olan bölgelerde gerçekleştiği kaydedildi.

MİLLİ PARK TEHLİKEDE

Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye’de kuraklıktan en çok etkilenen ülkeler arasında.

• Türkiye’nin doğa harikası gölü ve ‘milli park’ statüsündeki Kovada’nın seyir terasından artık sadece kurak ve çatlak bir zemin izlenebiliyor. Vahşi sulama ve kuraklık nedeniyle göl suyu 300 metre geri çekildi.

AYAK İZLERİ KALDI

• Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü de son 5 yılda su kaynaklarının tükenmesi ve kuraklık nedeniyle tamamen yok oldu. Bir asırlık geçmişe sahip olan ve 141 kuş türüne ev sahipliği yapan Önemli Doğa Alanı (ÖDA) statüsündeki gölde, flamingoların yerine ziyaretçilerin ayak izleri kaldı. Gölü besleyen kaynakların kurumasına, bölgedeki mermer ve taşocağının büyük katkısı olduğu kaydedildi.

BELEVİ GÖLÜ DİBE VURDU

• İzmir’in Selçuk ilçesindeki Belevi Gölü de tamamen kurudu. Küçük Menderes Havzası’nın en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan gölde, binlerce balığın telef olduğu ve göl ekosisteminin büyük ölçüde çöktüğü bildirildi.