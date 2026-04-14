Su kaynaklarımız için direneceğiz

İlayda SORKU

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) 25 Mart–9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihalelerle Amasya’da 4 bin hektarı aşan alan maden şirketlerine verildi. Sermayeye tahsis edilen sahaların, bölgenin en kritik su kaynaklarını ve yaşam alanlarını kapsaması yöre halkının tepkisine neden oldu.

Gümüşhacıköy ilçesinde yer alan sahalar, sulama amacıyla kullanılan İmirler Barajı’nı besleyen dereleri, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan yer altı su kuyularını, köy yerleşimlerini, mezarlıkları, mera ve orman alanlarını kapsadı. Özellikle İnegöl Dağı ve çevresinin bölgenin tek ve hayati su kaynağı olması nedeniyle, maden faaliyetleri geri dönüşü olmayan zararlara yol açacak. İmirler, Karaali, Kılıçaslan, Aşağıovacık köyleri ile Tekke Mahallesi’nin ruhsat sahası içinde yer alması üzerine bölge halkı harekete geçti. İhalelerin ardından yurttaşlar, Gümüşhacıköy Çevre Platformu çatısı altında bir araya gelerek hukuki mücadele başlattı.

Gönüllü avukatlardan oluşan bir ekip oluşturuldu, CİMER üzerinden başvurular yapıldı. Ayrıca, kaymakamlık, valilik ve MAPEG’e resmi dilekçeler sunuldu. Platform, ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından iptal davaları açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

İhaleler kapsamında 1992 hektarlık saha 16 milyon 150 bin TL bedelle Turyapı Grup İnşaat’a verildi. 1972 hektarlık mega maden sahası 3 milyon TL karşılığında Veysi Madencilik’e devredildi. Toplam 84 hektarlık alan 1 milyon 2 bin TL bedelle Özgür Kısa’ya, 42 hektarlık saha ise 775 bin TL bedelle Musaoğulları Mermer ve Madencilik’e verildi.

MEZARLIK SAHADA KALDI

Gümüşhacıköy Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, ihale sahalarının yalnızca doğal alanları değil, aynı zamanda insan yaşamına, kültürel ve inanç değerlerine doğrudan temas eden alanları da kapsadığını belirtildi.

Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Burası sit alanlarının bulunduğu, aynı zamanda halk ozanımız Aşık Özlemi’nin mezarının yer aldığı ve bölge halkı için önemli bir kültürel hafızayı barındıran bir alandır. Ayrıca her yıl düzenlenen Niyaz Baba Şenlikleri ile toplumsal ve inançsal değerlerin yaşatıldığı bir bölgedir. Özellikle Turyapı şirketine verilen saha içerisinde büyük bir baraj yer almakta ve İmirler Köyü doğrudan bu alanın içinde kalmaktadır. Köy mezarlığının dahi maden sahası sınırları içinde yer alması kabul edilemez bir durumdur.”

En büyük riskin su kaynakları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sahanın bulunduğu bölge, Gümüşhacıköy’ün tek su kaynağı olan İmirler Barajı’nın bulunduğu alandır. Bu bölgeden başka alternatif bir su kaynağı bulunmamaktadır. Maden faaliyetlerinin başlaması halinde yalnızca doğa değil, doğrudan insan yaşamı da tehdit altına girecektir” denildi.

Açıklama, “Burada yaşayan yurttaşlar olarak maden faaliyetlerinin yaşam alanlarımızı ciddi şekilde etkileyeceğini biliyoruz. İlçede bu ihalelere karşı güçlü bir toplumsal tepki var. Doğamızı, suyumuzu, kültürel değerlerimizi ve geleceğimizi korumak için hukuki ve toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleriyle son buldu.