Su kaynaklarını tehdit ediyor

Haber Merkezi

Mersin Limanını genişleme projesi ve Mersin metrosu gibi projeler kentin birçok noktasında yeni taşocakları açılması girişimlerini de beraberinde getirdi. Taşocakları şirketlerinin, maliyetleri kısmak için uzak yerlerde değil de tarım alanlarına, konut alanlarına yakın yerlerde ocak açma girişimleri başta köylüler olmak üzere yöre sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Artı Gerçek’in haberine göre, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü, şehir merkezine en yakın köylerden biri. Taşocakları şirketlerinin başvuruları da daha çok bu köyde ve çevresinde yoğunlaşıyor. Sahada taşocağı açmak isteyen şirketlerden biri olan Yelmad Madencilik’in de başvurusu kabul edildi ve şirketin hazırladığı nihai ÇED raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü sitesinde askıya çıkarıldı. Mersin Çevre Platformu bileşenleri ve yöre köylüleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde bir araya gelerek taşocakları projelerinin durdurulmasını istedi.

BÖLGEDEKİ EVLER ZARAR GÖRECEK

Platform adına açıklama yapan Sabahat Aslan şunları söyledi: “ÇED Poligon-2 Alanına en yakın konut 95 metre mesafede bulunmaktadır. Hamzabeyli mahallesinde yapımı devam eden TOKİ projesine olan mesafesi 630 metredir. Proje konut alanlarına çok yakın oluşundan kaynaklı kalker ocağının işletilmesi sırasında kullanılacak patlatma malzemesi olan dinamit ve Anfo malzemesinden kaynaklı bölge evleri çok zarar görecektir.”

Planlanan taşocağının Çavak, Kocahamzalı, Hamzabeyli, Emirler ve İnsu mahallelerinin içmesuyu ihtiyacı karşılayan K-1 su kaynağına kuşuçumu yaklaşık 830 metre mesafede olduğunu ifade eden Aslan, “Kalker ocağının işletmesi sırasında patlatma sayısı aylık 8, yıllık 85 defa olup, yılda 510 bin kilogram anfo maddesi, yıllık 12 bin 750 kilogram dinamit kullanılacaktır. Kullanılacak patlatma malzemesinin yoğunluğundan kaynaklı K-1 içme su kaynağı çok zarar görecektir. Zamanla su kaynağımız bitecektir. Bu da bölgede tarımının bitmesine neden olacaktır. Planlanan kalker ocağının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden kaynaklı ÇED raporunun ve projenin iptal edilmesini talep ediyoruz. Yaşam alanlarımıza taşocaklarının kurulmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.