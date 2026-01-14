Su kesintisi endişesi büyüdü: Ev tipi su deposuna talep patladı

Kuraklık, iklim değişikliği ve artan nüfusa rağmen yeterli altyapı yatırımı yapılmadığı iddiası, büyükşehirlerde su kesintisi endişesini artırdı.

Vatandaşlar, musluk suyu kesildiğinde kullanmak üzere evlerine su deposu ve tankı kurarak rezerv su biriktirmeye yöneldi.

Son aylarda "ev tipi su deposu" ve "su tankı" aramalarında artış yaşandığı belirtiliyor. Su deposuna ilginin en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralanıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; bireysel kullanıcıların yanı sıra apartman ve site yönetimlerinin de depo konusunu gündemine aldığı, özellikle toplu konutlarda ortak depo kurulmasının toplantılarda öne çıkan başlıklardan biri hâline geldiği ifade ediliyor.

Su sıkıntısının derinleşmesiyle yağmur suyu depolayan sistemlere ilginin arttığı, müstakil evler ve sitelerde bu çözümlerin daha fazla konuşulmaya başlandığı kaydediliyor.

Ankara Keçiören'de tesisat ustası Mehmet Ertunç, "Son beş yılda satmadığımız sayıda depoyu, sadece son bir yılda sattık. Bazı modeller için haftalarca sıra bekleniyor" dedi. Montaj için ustaların 2-3 hafta sonraya gün verebildiği aktarılıyor.

FİYAT VE KURULUM MALİYETİ

500 litrelik depoların 8 bin 500 TL, bin litrelik depoların 12 bin 500 TL'den satıldığı belirtiliyor. Depo dışında hidrofor, pompa, şamandıra ve ek tesisat gerektiği; kurulumla birlikte komple sistemin 25 bin lirayı aşabildiği ifade ediliyor.