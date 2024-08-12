‘Su kesme' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 'su kesintisi' tartışmasıyla başlayan bıçaklı kavgada Fesih B. yaşamını yitirdi. 5 kişi ise ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün (11 Ağustos Pazar) inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü.

Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı.

Tartışmayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fesih B., hayatını doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.