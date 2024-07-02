Su kirlenir, tarım biter!

Haber Merkezi

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, kurulması planlanan Hatay Dörtyol’da Petrokimya ve Rafineri tesisini, Erzin’de de Polipropilen tesisi projelerinin yaşam alanlarına ve sağlığa zarar verdiği gerekçesiyle eylem yaptı. Dörtyol’da tesislerin kurulması planlanan yerde buluşan üyeler, projenin derhal durdurulmasını istedi.

Açıklamada özetle şunlar denildi:

‘‘Petrokimya ve Polipropilen tesisleri çalışmaya başlayınca atmosfere yayılacak olan ağır ve zehirli gazlar toprağı, havayı ve suyu daha da kirletecektir. Ayrıca tesislerin ihtiyacı olan suyun bir kısmının yer altı sularından karşılanacak olması halkın geçim kaynağı olan tarımın bitmesine neden olacak. Her iki tesisin soğutma suyunun denize deşarj edilmesi sonucunda deniz kirlenecek, bölgede balıkçılığın ve turizmin bitmesine neden olacak. İki tesisin yapılmaması için yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.”