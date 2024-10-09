Su kısıtlaması balkabağı rekoltesini düşürdü

Isparta’da balkabağı hasadı başladı. Isparta’nın merkeze bağlı Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli köylerinde yetiştirilen balkabağında bu yıl 4 bin ton rekolte bekleniyor. Eğirdir Gölü için tarımsal sulamada verilen su kısıtlamasından dolayı rekoltenin yarı yarıya düştüğünü belirten üreticiler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Üretici Melih Akman, köyde üretim alanının azaldığını belirterek, "Kısıtlı su verildi, üretim azaldı. Biz daha önceden 70-80 dönüm arazide üretim yapıyorduk fakat su kısıtlamasından dolayı şu an 30-35 dönüme düşürdük. Rekolte şu an yarı yarıya düşmüş durumda. Önceki yıllarda dekarda 5-6 ton balkabağı alınırken şimdi dekarda 2,5 ton bal kabağı elde ediyoruz” dedi.

Isparta’nın tarım ili olduğunu vurgulayan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Köylerimizde yaklaşık bin dönüm arazide bir balkabağı ekimimiz oldu. Burada üretilen kabaklar Ankara, İstanbul, İzmir illerimizde alıcı buluyor. Bu yıl Eğirdir Gölü’nde yaşanan su sıkıntısından dolayı hasatta biraz düşüşler var. Kış aylarına geliyoruz, kar ve yağmur yağar, gölümüz istenilen seviyeye gelir ve kısıtlı sulama kaldırılır diye düşünüyorum" dedi.