Su krizi bitmiyor, barajlar kurudu

Haber Merkezi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kuraklık alarmı derinleşiyor. Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi yüzde 0’a indi. Diğer yandan Antep’in Nurdağı ilçesindeki Sakcagözü Şelalesi de tamamen kurudu. Yetkililer, su kaynaklarının hızla tükenmesine rağmen kalıcı bir önlem alınmadığını belirtti.

Bursa’nın Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya’nın bir kısmına içme suyu sağlayan 60 milyon metreküplük Nilüfer ve 125 milyon metreküplük Doğancı barajlarında su kalmadı. 28 Eylül’de yüzde 2,33 olan doluluk oranı, 12 Ekim’de yüzde 0,49’a, 15 Ekim’de yüzde 0,15’e, dün itibarıyla ise yüzde 0’a düştü. BUSKİ, 1 Ekim’den itibaren 6 ilçede 12 saatlik planlı su kesintilerine geçti. Kentte günlük 400–500 bin metreküplük su ihtiyacının yalnızca bir kısmı, Çınarcık Barajı’ndan ve yeraltı kuyularından karşılanabiliyor.

Antep’in Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü Şelalesi de tamamen kurudu. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki şelaleden akan su, Sakcagözü Ovası’nı da suluyordu.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, “Yeterli yağışların düşmemesi, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle bu yıl şelale kurudu. Sadece doğa değil, tarım da büyük zarar gördü” dedi.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde yağış ortalamaları uzun yıllar ortalamasının altında seyrediyor. Uzmanlara göre baraj ve doğal su kaynaklarının aynı anda kuruması, iklim krizinin artık ‘doğal dalgalanma’ değil, kalıcı kuraklık dönemi haline geldiğini gösteriyor.