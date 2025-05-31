‘Su’ Likya’nın yaratıcısı ve belleği

Gökay BAŞCAN

Amerikalı sanatçı Margaret Ross Tolbert’in öncülüğünde yürütülen Proje Su (Project Water: Leto Joins the Springs), Türkiye’nin güney kıyısındaki Likya bölgesinde, su kültürünü sanat, çevre farkındalığı ve kültürel hafıza aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Florida’daki “Aquiferious” projesinden yola çıkan sanatçı, Türkiye’deki yer altı su yollarını, kaynak ritüellerini ve bölgenin kadim su mirasını belgeleyerek disiplinler arası bir sanat-bellek çalışması başlattı.

Proje; resimler, belgesel anlatılar, bilimsel katkılar ve halk tanıklıklarıyla birlikte suya dair hem bireysel hem kolektif bir hafıza arşivi oluşturuyor. Çalışma, özellikle Akdeniz’de giderek artan su krizi, iklim değişikliği, endüstriyel tarım, mermer ocakları ve kontrolsüz yapılaşma gibi çevresel tehditlere dikkat çekiyor. Likya’nın karstik yapısında doğal bir filtrasyon sistemi olan akiferlerin tehdit altında olduğuna vurgu yapılıyor.

Bölgede yürütülen proje kapsamında hazırlanan Proje Su: Leto Joins the Springs adlı kitapta, Tolbert’in resimlerinin yanı sıra çevre yazarı Yusuf Yavuz’un metinleri ve jeoloji uzmanı Dr. Can Denizman’ın bilimsel katkıları yer alıyor. Kitapta yer alan belgeler, Likya’nın antik su yapılarından halk deyimlerine, mitolojik anlatılardan güncel çevre sorunlarına kadar geniş bir temayı kapsıyor.

MİTOLOJİDEN GEÇEN OTOBAN

Proje kapsamında gözlemlenen alanlardan biri olan Myra antik kenti ve çevresi, son yıllarda büyük çevresel baskı altında. Mevcutta var olan üç şeritli karayoluna ek olarak planlanan dört şeritli otoyol projesi, Finike-Demre-Kaş-Kalkan güzergâhında 20'ye yakın arkeolojik ve doğal sit alanını etkiliyor. Ayrıca otoyolun, antik su yollarının geçtiği bölgelerde tünel ve dolgu çalışmaları yapılması planlanıyor. Bu durum, kültürel miras kadar doğal su döngülerini de tehdit ediyor.

Uzmanlara göre bölgedeki kuraklık, yalnızca iklim krizinin değil; yoğun yer altı suyu çekimi, plastik örtülü tarım arazileri, mermer ocakları faaliyetleri ve seralara dayalı üretim baskısı nedeniyle de giderek artıyor. Özellikle Demre Ovası, Patara ve Beymelek gibi alanlarda su kaynaklarının debileri azalırken, bazı kaynakların kuruma noktasına geldiği ifade ediliyor.

Margaret Ross Tolbert, projeyi “bir sergi değil, bir hareket” olarak tanımlıyor. Amacı, hem geçmişin suyla kurduğu ilişkiyi anlamak hem de günümüz politikalarının yol açtığı tahribata dikkat çekmek. Proje, özellikle yerel halkın tanıklıklarıyla birlikte suyun kültürel bir unsur olduğunu ve korunması gerektiğini hatırlatıyor.

“Proje Su”, yalnızca bir sanat üretimi değil; su kaynaklarının korunmasına yönelik bir farkındalık kampanyası. Hem yaşam savunucularının hem de arkeologların tepkisini çeken yeni otoyol projesiyle birlikte, Likya’nın sadece fiziksel değil kültürel dokusunun da tehdit altında olduğu vurgulanıyor.