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Su samurları yiyecek ararken görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 21.02.2025 11:23
  • Giriş: 21.02.2025 11:23
  • Güncelleme: 21.02.2025 11:23
Kaynak: İHA
Su samurları yiyecek ararken görüntülendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 su samuru derede yiyecek ararken görüntülendi.
İlçeye bağlı Değirmencik köyünde gezintiye çıkan bir vatandaş, derede yiyecek arayan su samurlarıyla karşılaştı. Bir süre su samurlarını izleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

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