Su samurları yiyecek ararken görüntülendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 su samuru derede yiyecek ararken görüntülendi.

İlçeye bağlı Değirmencik köyünde gezintiye çıkan bir vatandaş, derede yiyecek arayan su samurlarıyla karşılaştı. Bir süre su samurlarını izleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.