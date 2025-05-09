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Su samuru avladığı yengeci yerken görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 09.05.2025 15:35
  • Giriş: 09.05.2025 15:35
  • Güncelleme: 09.05.2025 15:36
Kaynak: İHA
Su samuru avladığı yengeci yerken görüntülendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, kanyonda yengeç avlarken doğaseverin kamerasına yansıdı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samuru, Konarı Kanyonunda suya dalarak yengeç avladı. Avladığı yengeci kayanın üzerinde yemeye başlayan su samuru, kendisini görüntüleyen kişiye aldırış etmeden yemeğini tamamladı. Ardından yeniden suya dalan hayvan gözden kayboldu. O anlara ait belgesel tadındaki görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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