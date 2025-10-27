Su seviyesi düşen barajda yayın balığı avlıyorlar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, vatandaşlar kıyıya daha yakın alanlarda görülen dev yayın balıklarını avlamaya başladı.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle birlikte, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Suyun çekilmesiyle kıyıya daha yakın alanlarda görülen yayın balıkları, vatandaşlar tarafından avlanıyor. Amatör balıkçılar, boy ve kilo olarak dikkat çeken, yakaladıkları dev yayın balıklarının görüntülerini cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI