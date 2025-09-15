Su seviyesi yüzde 22'ye düştü: Bolu'da 3 ay yetecek su kaldı!

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 22 olarak ölçüldü.

Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle su seviyesi azaldı.

Gölü besleyen Mudurnu Deresi havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle kurudu. Abant Deresi'nden ise çok az miktarda gelen su göle akıyor.

KENTİN 3 AYLIK İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK SEVİYEDE

Ağustosta seviyesi yüzde 28'lere gerileyen gölde, bu oran eylül ayı itibarıyla yüzde 22'ye düştü.

Baraj gölünde, kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.