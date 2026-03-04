Su seviyesi yüzde 6’ya kadar gerilemişti: Barajlar kritik eşikten döndü

Hatay ve Osmaniye'de geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyeleri gerileyen 8 barajın doluluk oranı, kar suları ve yağmurun etkisiyle arttı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl son 65 yılın en az yağışını alan Hatay'da, Karaçay Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya geriledi.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip baraj, ocak ve şubattaki yağışlar sayesinde toparlandı.

Doluluk oranı mart başında yüzde 80'e kadar çıkan Karaçay Barajı, kentin 1 yıllık su ihtiyacını karşılayacak seviyeyi yakaladı.

YAYLADAĞI YENİDEN YÜZDE 100'Ü GÖRDÜ

Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan 454 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 40'ı geçti.

Altınözü ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan 55 milyon metreküp kapasiteye sahip Yarseli Barajı'nın seviyesi de kar suları ve yağmurun etkisiyle yüzde 42'yi gördü.

Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulama için kullanılan 6,5 milyon metreküp kapasiteye sahip Yayladağı Barajı ise son 2 yılın ardından yeniden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

OSMANİYE'DEKİ BARAJLAR İYİ SEVİYEDE

Yazı kurak geçiren illerden Osmaniye'de doluluk oranları kritik seviyelere gerileyen barajlar ocak ve şubattaki yağışlarla canlandı.

Kentin sulama ve elektrik ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Aslantaş Barajı yüzde 84, Mehmetli Barajı yüzde 53, Berke Barajı yüzde 97, Kalecik Barajı ise yüzde 53 doluluk oranına ulaştı.