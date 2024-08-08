Su seviyesinin yükselmesi ile derede mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı



Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesi HES barajı kapaklarının açılması sonucunda derelerdeki su seviyesi yükseldi. İlçeye bağlı Çatbahçe köyü Çarhanek mezrasındaki dere yakınına pikniğe gelen üç aileden oluşan 16 kişi, suyun yükselmesi sonucu bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, derede mahsur kalan 16 vatandaşı halat yardımı ile kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar, jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.