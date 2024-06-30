Su Sporları Festivali'nde şampiyonlar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği ve üç gün süren Su Sporları Festivali, Adalar ve Maltepe’de yüzlerce sporcunun katılımıyla yapıldı. Festivalde yüzme, yelken ve su topunda şampiyonlar belli oldu.

Festival cuma günü Burgazada’daki su topu maçlarıyla başladı. Cumartesi günü gözler Maltepe’deki 1.500 metre açık su yüzme yarışına çevrildi. Paris Paralimpik Oyunları’nda yarışacak olan milli yüzücü Umut Ünlü’nün onur konuğu olarak izlediği yarışın startını veren İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Su Sporları Festivali en keyif aldığımız işlerden bir tanesi. Bu sene Maltepe ile birlikte Adalar’ı da kullandık; yelken, su topu ve yüzme branşlarını barındıran çok güzel bir etkinlik hazırladık. Burada 1.500 metrelik çok güzel bir parkur belirledik” dedi.

ERKEKLERDE ALKAN, KADINLARDA ÜSTÜNDAĞ

Paralimpik sporcularla birlikte 450 kişinin katıldığı yarışta, yaş kategorisine bakılmaksızın yapılan sıralamada erkeklerde 17:12’lik derecesiyle Samet Alkan, kadınlarda ise 18:57 ile Nida Eliz Üstündağ birinci oldu.

LASER SINIFINA FENERBAHÇE DOĞUŞ DAMGASI

Aynı gün Heybeliada’da yapılan yelken yarışları ise adeta bir görsel deniz şölenine dönüştü. Optimist ve Laser (ILCA 4) sınıflarında gerçekleştirilen yarışlara Adalar Su Sporları, Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray, Heybeliada Su Sporları, İstanbul Yelken ve Marmara Yelken kulüpleri katıldı.

Optimist sınıfındaki yarışlarda genelde İstanbul Yelken’den Kerem Çifter, kızlarda Galatasaray’dan Alize Duru Birinkulu, junior ve junior kız’da Fenerbahçe Doğuş’tan Ada Vera Tüfekçiler birinci oldu.

Laser sınıfındaki yarışların tüm kategorilerinde Fenerbahçe Doğuş sporcuları madalyaları topladı. Genelde ve junior’da Sinan Uslu zafere ulaşırken, kızlarda da Naz Tulumcu yarışı birinci tamamladı.

SU TOPUNDA İTÜ NAMAĞLUP ŞAMPİYON

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali’nin son günü, Burgazada’daki su topu final ve klasman maçlarına sahne oldu. İki gün süren grup maçlarının sonunda grubu namağlup tamamlayan İTÜ, Uludağ Olimpik Spor Kulübü ile finalde karşılaştı. İTÜ finali de 9-5’lik skorla kazandı ve turnuvayı şampiyon tamamladı.

Üçüncülük müsabakasında ENKA, Adalar Su Sporları Kulübü’nü 8-3 ile geçti. Beşincilik maçında ise Galatasaray, rakibi ODTÜ’yü 8-3 ile mağlup etti.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan İTÜ’nün kupasını İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi. Dereceye giren diğer kulüpler kupalarını Spor İstanbul Etkinlik Müdürü Yasemin Üner, Türkiye Su Topu Federasyonu İl Temsilcisi Umut Öztürk ve Adalar Su Sporları Kulübü Başkanı Atilla Kurban’dan aldı.