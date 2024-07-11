Su tankerinde 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman’da kontrol edilen bir su tankerinde 21 ton 456 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman-Bitlis Karayolu üzerinde durdurulan bir su tankerinde arama yapıldı.

Aramalarda su tankerinde su yerine akaryakıt olduğu belirlendi. Polis, başka illere sevk edilmek istenen 21 ton 456 litre akaryakıta el koydu.

Gözaltına alına tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.