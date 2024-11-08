Su topu: Kadınlar Challenger Kupası

Romanya'nın Alba kentindeki G Grubu mücadelesine çıkan Galatasaray Zena, ilk maçında Portekiz'in Spor Lizboa Benfica ekibine 12-8 yenilirken, günün ikinci müsabakasında Romanya temsilcisi CSM Unirea Alba Iulia'yı 10-8 mağlup etti.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki A Grubu maçlarına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor, İngiltere'nin Manchester WPC takımını 12-6 yendi.

C Grubu'nda yer alan ve Çekya'da maçlarını yapan Dalton Koleji ise İngiltere temsilcisi Otter Swimming'e 13-10 mağlup oldu.