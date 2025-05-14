'Su Yüzü' 30 Mayıs'ta vizyonda olacak

Zeynep Köprülü’nün Selin Sevinç’le beraber senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği; Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal, Aytek Şayan, Yasemin Szawlowski ve Şamil Kafkas gibi oyuncuların yer aldığı Su Yüzü; Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nin ardından 30 Mayıs’ta sinemalarda olacak.

Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal, Aytek Şayan, Yasemin Szawlowski ve Şamil Kafkas’ın yer aldığı Su Yüzü; Deniz’in (Cemre Ebüzziya) uzun bir süre sonra gerçekleştirmek zorunda kaldığı aile ziyaretinin ardından kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor. Yapımcılığını Periferi Film ve KK Films’in üstlendiği Su Yüzü; 30 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Zeynep Köprülü’nün ilk uzun metrajı Su Yüzü; Uluslararası Altın Koza Festivali’ndeki gösteriminin ardından 44. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşmuştu.