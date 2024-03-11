Sualtı hokeyinde sezonun ilk Türkiye şampiyonası yapıldı

Sualtı Hokeyi 19 ve 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliğindeki organizasyona 59 takım katıldı.

​​​​​​​Dumlupınar Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sezonun ilk Türkiye şampiyonasına Deniz Yıldızları Spor Kulübü damga vurdu. Organizasyonda iki ayrı yaş grubunda hem erkekler hem de kadınlarda Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu.