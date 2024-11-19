Suat Altın İnşaat iflas etti

İktidarın bir dönem ekonominin itici gücü olarak gördüğü ve kredi kolaylığı sağladığı inşaat sektöründeki kriz büyüdü. Konut satışları düşerken Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından verilen ilanda, Suat Altın İnşaat'ın iflas ettiği açıklandı.

İlanda, şu ifadelere yer verildi: "30172 sicil numarasında kayıtlı Suat Altın Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin iflasına, iflasın 21.10.2024 günü saat 11:39 itibariyle açılmasına karar verilmiştir."

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Suat Altın İnşaat'tan daha önce 2017’de daire alanlar, evlerin kendilerine teslim edilmediğini, aynı dairelerin başkalarına da satıldığını belirtmişti.