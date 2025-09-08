Suat Özçağdaş: Gürsel Tekin hâlâ 2'nci katta duruyor. Kendisinin bu binadan ayrılmasını bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisine dönüştürülen eski CHP İstanbul İl Binası'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in henüz binadan ayrılmadığını belirtti.

Halk TV canlı yayınında son gelişmeleri paylaşan Özçağdaş, "Gürsel Tekin hâlâ 2'nci katta duruyor. Neden orada durduğunu bilmiyorum. Burası CHP Genel Başkanın çalışma ofisi, kendisi de CHP üyeliğinin hakları askıya alınmış birisi olduğu için arkasında 5 bin kişi ile CHP binasına saldırmış olduğundan orada durmasına gerek yok. Kendisinin bu binadan ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde emniyet mensuplarının da artık evlerine dönmelerini bekliyoruz" çağrısı yaptı.

Suat Özçağdaş şunları kaydetti:

"Şu anda ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in çalışma ofisinin 3'üncü katındayım. Hala maalesef bazı katlarda polisler ve kayyum olarak bu binaya polisler ile girmeye tenezzül etmiş birisi var. Bu bina Genel Başkanımızın çalışma ofisidir. Bir an evvel binayı terk etmelerini bekliyoruz.

Şu an itibari ile tansiyon azalmış durumda. Dün itibari ile İstanbul İl Başkanlığımız bu binaydı. Bugün itibari ile Genel başkanımızın çalışma ofisi. Yarın başka bir yer olabilir. Önemli olan binalara girmek değil, kalplere girmek. Birilerinin o kalbe girmesi mümkün değil.

Gürsel Tekin konuşur, Gürsel Tekin daha önce CHP'den istifa ettiğini de söylemişti ama istifa etmediği anlaşıldı. Kuru sıkı tabanca gibi sürekli atmakta bir fayda yok. CHP'li değil. Gürsel Tekin buraya yanında 3-5 sahtekar ile geldi. Dolayısıyla Gürsel Tekin budur. Asıl mesele Gürsel Tekin değil, Gürsel Tekin isimli yurttaşımız bir aparattır. Gürsel Tekin'i fazla abartmaya gerek yok. Asıl mesele AKP zulmü ve onun siyasallaşmış yargısı ile CHP arasındadır."